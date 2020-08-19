前總統馬英九日前出席演講曾表示，大陸解放軍攻台，將是「首戰即終戰」，而解放軍東部戰區日前宣佈在台海、台灣南北兩端實戰演練，大陸官媒「央視」昨天更發表《時評》喊話，「武統一旦觸發，首戰即終戰」。港媒則預測，若發生3件事，恐將成台海局勢失控主因。

馬英九在8月10日演講回顧兩岸關係的歷史脈絡與發展，稱實際上國軍都瞭解，解放軍攻台戰略是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭，就會在最短時間內拿下台灣，讓台灣沒有機會等美軍馳援，而且現在美軍根本不可能來。

而對於台海是否會有軍事衝突，美國海軍學院在其8月《議事錄》雜誌期刊（Proceedings）刊登了前參聯會副主席、退役上將詹姆斯·溫尼菲爾德 （James A. Winnefeld ）及前中情局副局長麥克·莫雷爾（Michael Morell）的聯名文章〈The War that Never Was？〉（從未有過的戰爭？），預測解放軍將在2021年1月19日至1月21日美國總統交接期的三天內，解決台灣問題。

對於美官員訪台、台海近期局勢，陸官媒《央視》昨(18日)發表名為《美台勾結挑釁必將遭到堅決打擊》的「海峽時評」。評論指出，近期美國衛生部長阿札爾公開訪台，嚴重干涉大陸內政的「與臺灣交往法」付諸實踐，升高挑釁層級，民進黨當局卻甘當「倒貼棋子」，附和美國「印太戰略」，在美軍機穿台、美戰機貼近臺灣偵察、天價對台軍售等方面大開綠燈，使台海地區和平穩定亮起紅燈。

評論強調「紅燈不可闖」，解放軍「多軍種多方向成體系出動兵力」(軍演)發起針對台獨的演練，範圍覆蓋「臺灣海峽及南北兩端」，三面合圍展示出解放軍在台海地區，具備全地域持續性武力鎖島的實戰能力。解放軍大方秀肌肉，足夠令島內台獨勢力「細思恐極」，也令美國忌憚三分，隨即宣佈雷根號航母駛出東海。

評論還指出，民進黨政府表面擺出所謂「絕不妥協」的姿態，實質是將台灣民眾捆綁上火藥桶，臺灣承受不起戰爭的後果，美國也不是台獨的「免死金牌」。 民進黨當局「倚美謀獨、以武拒統」氣焰越囂張，解放軍採取軍事行動予以反制的層級也就越高，「今天是臺灣海峽加南北兩端的演習，明天開展環島大演習甚至是臺灣島上空的演習也不是沒有可能」。解放軍的實力、信心與決心決定了「『武統』一旦觸發，首戰即終戰」。

對於台海局勢烏雲密布，中評社今(18日)撰文表示，有3種情況可能導致局勢失控。第一，美軍在台海挑釁的頻率與烈度繼續提高，其二，民進黨政府對「中美交惡」見獵心喜、進一步踩界「謀獨」；其三，「不開第一槍」的禁令得不到有效執行，擦槍走火。

(中時新聞網)