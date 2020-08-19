在工業機器人的種類中，協作機器人最符合台灣產業結構需求，因為台灣多為中小型製造業，生產線上很適合讓員工和協作機器人合作。實威國際（8416），代理全球知名的UNIVERSAL ROBOTS機器人（UR優傲科技），協助客戶導入協作機器人作為生產生力軍，實威國際在「2020 台灣3D列印暨積層製造設備展」展會現場，實機展示UR的e系列協作機器人。

根據2019年世界機器人報告(World Robotics)中指出，截至2018年，全球的工業機器人安裝數量有42.2萬台，這個數字在2013年，只有17.8萬台，短短五年的時間就成長了1.37倍。其中，亞洲多為製造業為主的國家，因此在機器人的使用上為全球最大的市場。2018統計前7大工業機器人使用國家，全部都在亞洲，分別為中國、日本、南韓、台灣、印度、新加坡和泰國，其中台灣名列第4，可以見得台灣對於機器人的使用已經呈現高速發展。

實威國際展示的UR5e機器人，擁有五大關鍵優勢，首先是可以彈性部署，隨時因應生產線的需求，快速移動協作機器人。第二是程式可以輕鬆編寫，只需要拉動協作機械手臂，並做好設定，就可以完成作業設定。第三是安裝快速，從開箱到實際上產線，根據UR原廠實際測試，僅僅需要1小時即可完成。第四是24小時365天可不停歇進行作業，約1個月就可以獲得對協作機器人的投資回收。最後是安全協作，不只可以將協作機器人安放在人類不適合的環境內進行作業，還有包含自訂停止時間和停止距離限制等安全功能，確保一起作業的同仁工作安全。 同為SOLIDWORKS台灣總代理的實威國際，對於台灣製造業的需求和生產流程相當了解，總經理許泰源表示，台灣一般產線上常見的材料選擇、小零件裝配、測試、檢驗、包裝、分配、或是拋光等動作，都很適合導入協作機器人，加上製造商面臨人工短缺，產線員工不耐枯燥工作或是工作環境太危險，也都很適合運用協作機器人來提升產能，可以說是一套萬用的解決方案。這次的2020 台灣3D列印暨積層製造設備展中，實威國際除了展示UR協作機器人外，也將在活動現場呈現3D列印和逆向掃描的整合平台的工業應用展示。

(工商 )