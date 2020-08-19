高雄烈日炎炎，8月18日上午大遠百廣場擠滿「熱血」青年！響應「820房仲公益日」，中華民國不動產仲介經紀公會全聯會與高雄市不動產仲介公會，號召高雄市各大房仲品牌攜手舉辦，「房仲傳愛 熱血常在」捐血活動。

活動一開場，一行人身著阿中部長花襯衫、頭戴草帽出場，以為表演節目熱鬧開始，原來是全聯會理事長林正雄與高雄市不動產仲介公會理事長簡志坤，率領的房仲公會理監事們登場，台灣房屋集團也由高雄品質促進聯誼會會長郭錫斌領軍，近百名來自台灣房屋高雄各加盟店的店東與同仁，一同挽袖捐熱血，以行動共襄盛舉。第一建經公司，也特別捐贈30箱飲水，供主辦單位發送給現場辛苦的工作人員，為公益盡心。

現場擠滿各品牌各分店的房仲經紀人，台灣房屋高雄區品質促進聯誼會會長郭錫斌表示，820房仲公益日舉辦至今已邁向第6年，台灣房屋秉持著「有情有義、樂於助人」的企業精神，即使再忙，年年不缺席，每年參與人數也一年比一年多，一袋血能救人一命，我們貢獻的小小心力，可能就因此改變別人的人生，落實取之社會，用之社會的精神，相當有意義。

民眾一般對房仲產業文化不是很了解，透過公益活動的召集，大家存在著相同的目標，就是以行動回饋社會，也藉此讓民眾更真實領會，房仲人員對社會的服務熱忱。

現場除了捐血，主辦單位也特別設置美食攤位補充大家捐血後的氣力，當日活動攤商市集所有收入，將全額捐助社會局援助高雄弱勢團體，全聯會理事長林正雄表示，全台十萬名房仲從業人員不分品牌大融合，不遺餘力共同參與公益相當不容易，往年全台18個縣市同步捐血，房仲公益日，曾創下單一產業，單日捐血一萬袋的紀錄，而今年要以突破單日一萬袋血為目標，展現房仲的熱情和愛心。

(工商 )