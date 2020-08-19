勞動部5月發出勞基法32條、40條天災、事變函示，因天災、事變或突發事件，雇主有使勞工加班必要，得延長工時。民眾黨團總召賴香伶，近期接獲勞工陳情，質疑勞動部透過函釋將疫情列為「事變」，使事業單位不須遵守勞基法每天、每月延長工時上限、七休一等規定，造成勞工過勞，且該函示效期至明年6月，呼籲勞動部停止適用不當函示，不該為勞基法大開後門導致勞工過勞。

賴香伶今與全國金融業工會聯合會、一銀工會舉行「疫情當『事變』，加班無上限？」記者會，賴香伶指出，因應防疫需求，諸多法令限制開放鬆綁，尤其是勞基法部分，有勞工向她陳情，雇主利用勞動部發出的函示，將疫情認定為「事變」可以突破每天工時12、每月加班46小時、7天休1天等上限規定，此勞基法後門大開，不僅造成勞工過勞，也影響勞工權益。

第一銀行工會理事長宋介馨說，第一銀行是紓困貸款核保數第一名的公股銀行，背後是靠著上千位員工血汗而成，慶幸沒有員工因過勞倒下，但勞動部函示勞基法第32條第4項，將疫情認定為事變無法認同，尤其是行政院長蘇貞昌要求3天內核貸，即便員工加班也無法消化業務量，擔心若勞基法後門一開，未來交通運輸業駕駛工時超過12小時，全民生命安全將受到威脅。

全國金融業工會聯合會理事長鍾馥吉表示，紓困貸款並不是核貸就能結束，仍需貸後管理1至2年，這些同仁需要長時間沒限制加班，對金融人員會產生嚴重後果，呼籲政府不要視而不見，沒有銀行員倒下不代表政策是正確，呼籲勞動部立即停止這紙函釋。

賴香伶質疑，勞動部函示可能造成缺乏政府把關、評估下，雇主只要通報地方勞動局備查後，就可讓勞工無上限加班，造成勞工過勞發生事故，大家都很擔心在有下一個金山區公所小編猝死的案例，希望不要再有下個勞工累倒的憾事發生。

另外，賴香伶調閱勞動部今年1月至7月勞基法裁罰案件統計，延長工時、超時工作案件今年比去年減少近6成5，國定假日未休假減少5成6，未依法給予特休則減少近4成。

賴香伶呼籲勞動部應立即修正函釋，重訂天災事變適用期限，並以行業別評估檢視適用產業及期間，不要讓函釋大開血汗加班無上限的後門。

(中時 )