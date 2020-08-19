國發會昨公布最新「2020年至2070年人口推估」報告，台灣總人口將於今年正式轉呈負成長。國民黨前主席朱立倫今指出失衡的人口政策是國家危機，他主張「三管齊下」，大幅開放鬆綁，訂定新世代新經濟社會所需的移民政策；針對少子化現象，加強生育撫養政策，符合公平正義「大家一起養」；同時亦針對如聲援香港時能彈性運用的「移居台灣」的法令。

朱立倫說，台灣人口現況是「生少走多」，死亡者多於出生者，人口自然成長呈負成長；但應該至少「多進少出」，即移入人口多於外流人口，讓社會成長呈正成長，否則，失衡的人口政策是國家危機。

他說，相較國發會2018年公布的推估報告，「出生人口少於死亡人口」已提早兩年。台灣人口開始減少；接下來再5年台灣就進入超高齡社會，每5人當中就有1名老人；20年後，老人比例會超過30％，到了 2052年人口跌破2000萬！

朱立倫說，看到這樣的新聞，不意外但很擔憂。因為這是台灣社會不願面對的真相，也沒有準備好。

他說，人口增減「生少走多」已是必然趨勢！不可能靠自己生，就必須靠新移民，才能支撐社會生產力。這也是各先進國家的政策。日本，韓國等鄰近國家都已經積極改變，擴大增加移民。而台灣目前的移民政策還是非常化嚴格。

朱立倫說，以去年為例，社會一增加僅有1萬多人，其中「外國人申請永久居留證」、「取得定居證人數」、「外籍配偶歸化我國國籍人數」皆呈現下滑趨勢。各領域專業人才、擁有「梅花卡」人數，近7年加總僅有 100多位。

他指出，人口衰退速度加快，移民政策如果繼續故步自封，台灣將錯失與鄰國競爭人才機會！政府必須儘速盤點勞動力市場短缺的中高階人力，鬆綁外國專業人才工作條件及投資移民門檻，建立更友善的移民環境。

朱立倫強調，他主張「三管齊下」：大幅開放鬆綁，訂定新世代新經濟社會所需的移民政策；針對少子化現象，加強生育撫養政策，符合公平正義「大家一起養」；同時亦針對如聲援香港時能彈性運用的「移居台灣」的法令。三管齊下，才是面對少子化，高齡化社會的解方！

(中時 )