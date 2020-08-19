演出《加油！金順》成名的韓星姜至奐去年7月爆出在家遭兩名工作人員指控涉嫌性侵、囚禁，經過一周調查後，姜至奐火速認罪，去年底一審判有期徒刑2年6個月、緩刑3年，今年6月二審維持原判。近日媒體報導，姜至奐當晚豪宅內的監視器畫面曝光，其中A女曾穿著內褲四處參觀，身上沒驗出姜至奐DNA，此證據恐將影響最終判決。

韓國媒體《bnt新聞》報導，針對姜至奐涉性侵案，媒體掌握到了新事證，其中姜至奐當天在豪宅內的監視器畫面曝光，可見當天下午姜至奐與A女、B女在屋裡聚餐，姜至奐跟A女曾到自家游泳池游泳，後來姜至奐不勝酒力，A女便將姜至奐攙扶到臥室，並趁他入睡時洗好澡，只穿著內褲一一參觀房間。

姜至奐性侵案中B女曾在當天向友人炫耀到姜至奐家。（圖／翻攝自韓娛bnt新聞微博）

而B女該天上午就用社交軟體向熟人炫耀到姜至奐家，說：「3樓頂樓有游泳池跟溫泉」、「房子真的是XX的好」，當晚B女用語音訊息跟同位友人通話，友人後來用文字回：「如果是真的，那就是大新聞了」，此外，畫面中也拍到姜至奐為要離職的A女、B女準備了餞別金，兩人也被拍到打開信封確認金額。

昨(18日)姜至奐的律師對媒體表示，A女身上並未發現姜至奐的DNA，B女身上的衛生棉有，但他們認為是B女穿過姜至奐的衣服，才會出現姜至奐的DNA，若是強姦或性騷擾，在手上等其他部位應該也會有，而受害者供詞反覆，報案時僅說被囚禁，提告後又稱是被性騷擾，受害者律師則說，許多性犯罪受害者因害怕傷痛被外界得知，才會在報案時將罪名說的輕一些，用此質疑受害者說法是不正當的。

(中時新聞網)