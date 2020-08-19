一名北港鎮男子16日自大陸返台，未依規定居家檢疫14天竟跑去KTV唱歌，遭北港警方臨檢查獲，雲林縣衛生局將視情節開罰10萬到100萬元。雲縣衛生局自居家檢疫政策以來，已裁罰10萬元共5件，其中2件移送行政執行中。

衛生局表示，依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及振興特別條例」開罰10萬元的5案中有2案已繳清、1案分期付款中、2案移送行政執行中；正在裁處中的還有1案，北港男子案尚未裁處。

衛生局長曾春美表示，縣內每天都有入境者，這幾天居家檢疫人數約165人，這一個越來大約在100人至150人之間，國外疫情最高峰時，全縣有近400人返國居家檢疫，到目前發生6案違規。

雲林縣17日起進入八大場所必須戴口罩，違者屢勸不聽將開罰，衛生局還未接獲檢舉。

曾春美表示，檢舉未戴口罩要檢具人事時地物等證據，開罰的用意是針對惡意不戴口罩者。

疫情又有增溫趨勢，雲林縣最近陸續推出藝文表演或休閒活動；曾春美表示，大型活動盡量避免，若在戶外也要保持社交距離，不論在室內或室外，若無法保持社交距離，一定要戴口罩。

(中時 )