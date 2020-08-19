嘉義市購物節累計消費總額破億，市長黃敏惠獎勵大家多消費多登錄發票。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠拚買氣，再祭出「滿千送百現金加碼」活動。（廖素慧攝）

嘉義市購物節發票登錄累積總消費額破1億，破億發票是陳姓女大學新鮮人在家樂福嘉義店買筆電，市長黃敏惠19日贈送她1萬元嘉遊金，並宣布8月底前破2億，再送現金2萬元給破2億的幸運兒。

陳姓女學生說，今年考取大學，到家樂福花1萬8000元買筆電準備開學後使用，聽媽媽的話上嘉義市購物節活動官網登錄消費金額的發票，17日接到電話通知她中獎了，還以為是詐騙電話，沒想到是購物節登錄消費累計總金額破億還可以拿獎金，很驚喜。

黃敏惠表示，嘉義市購物節活動受到店家、消費者熱烈支持，從6月21日環食推出以來一路強強滾，8月平均每周增加近萬筆登錄資料，單日登錄累計金額一度超過500萬元。

黃敏惠說，許多民眾把發票累積起來再一次登錄上傳，8月底前的消費發票最後登錄截止日9月9日，發票累計金額有機會衝破2億元，若破2億再送出2萬元現金大禮。

黃敏惠說，延續購物節買氣，再祭出總金額1000萬元的「滿千送百現金加碼」活動，從9月1日起，嘉義市民憑嘉義市店家發票累計滿1000元，可持身分證到市政府1樓聯合服務中心櫃檯兌換100元，最多累計滿3000元發票，可以兌換300元。

兌換時間於上班日上午10點到下午4點，中午不休息，每天限量辦理500號，每人每號最多可代領5份，兌完為止。詳情可查詢嘉義市政府建設處官網。

(中時 )