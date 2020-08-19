今年將是十三五規劃收官之年，面對依舊充滿挑戰的國內外環境，大陸經濟型態的轉變將定調為「國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。投信法人表示，大陸經濟持續改革轉型，產業發展邁向提升人力資本、技術創新或改革制度去釋放企業的活力，產業升級將推動經濟的長遠延續性發展，大陸股市後市表現可期，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大陸ETF或相關大中華基金，把握投資契機。

觀察全球股市今年來表現，大陸股市表現最亮麗，今年來深圳綜合指數上漲32.76％居全球之冠，上證指數也上漲12.74％名列全球主股市第三名，連帶的大中華基金今年來績效表現亮麗，統計投信發行的包括大中華、大陸A股、大陸原型ETF並扣除N級別的123檔基金中，有35檔績效漲逾30％，123檔平均績效也有23.23％。大陸股市中長期來看，評價面還是相對低檔，加上北上資金持續流入，後市表現仍可期。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，目前中美略呈現脫鉤，全球逐漸走向逆全球化，因此運用大陸高儲蓄資本的優勢，定調內循環政策方向(擴大及升級消費)，且更多依靠科技創新，完善宏觀調控跨周期設計和調節，實現穩增長和防風險的長期均衡步調。

由於明年開始的十四五規劃，經濟進入常態中等增長，預期政策空間變小、外部壓力變大，7月底的政治局會議定調「內循環」將是發展主軸，關鍵在如何有效地降低居民儲蓄率，形成類似美國的自循環經濟體。未來大陸可能重構金融系統，暢通儲蓄到投資的直接融資路徑，打造規範、透明、開放、有活力的資本市場，預期大陸資本市場迎來中長期發展機遇。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎強調，大陸第二季增速超預期且領先全球率先轉為正增長，政府認為經濟復甦明顯好於預期，政策思路將從短期穩增長轉向中長期高質量持續成長。

此外，由於大陸經濟明顯好轉，景氣的擴張亦促使大陸企業盈利的明顯改善。日前公佈的二季度工業企業盈利增速年增率回升至4.8％，為2018年以來最佳表現，顯示整體環境的復甦確有傳導至民間企業的獲利改善上。

檢視各產業的盈利表現來看，二季度除了醫藥及科技產業之外，有越來越多的行業利潤出現利潤增速好轉，企業基本面同步大陸景氣回升，將提供A股股價來自政策、資金面之外的根本支撐。

(工商 )