美國商務部擴大對華為禁令解釋，防止華為取得未經許可的半導體晶片，統一投顧認為，短期而言，對IC設計股價心理層面衝擊大，立積（4968）Router WiFi FEM已經獲得許可出貨華為，不在禁令範圍內，遭錯殺可低接，維持立積買進建議。

在聯發科部分，聯發科未來晶片供應商出貨給華為前，都必須通過美國審查許可，預期聯發科申請許可通過機率高，且若華為被禁，OVM其餘品牌將趁勢而起，仍看好聯發科5G晶片在中低階手機市占率提升趨勢。

在光通訊產業部分，美國啟動新一輪華為封殺令，對光通訊產業影響小。觀察今年中國三大電信商5G基站標案得標份額，華為、中興是最大贏家，兩家合計獲得70％以上份額，其次是Ericsson的10％-15％，最後是中國信科5％-10％。若華為受到禁令影響，2021年拿不到5G基站關鍵零組件，短期將導致中國5G基站建置進度放緩，不過長期而言，華為5G基站的市占率將被其他業者取代，對5G基站投資影響小。

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