大陸官媒新華社今以多位涉台機構學者說法警告，這次共軍東部戰區演練彰顯反對「台獨」和外部勢力干涉堅強決心。隸屬大陸國安部的中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁表示，民進黨當局如果一再誤判形勢，無視台灣要和平穩定、發展繁榮的主流民意，繼續衝撞大陸的反台獨紅線，只會升高台海危機風險。

上海國際問題研究院副院長嚴安林說，此次實戰化演練是針對當前台海局勢採取的必要行動，突出體現了「三個維護」：維護國家主權和領土完整、維護台海地區和平穩定、維護兩岸民眾正常生活。需要強調的是，演練不是針對台灣百姓，而是針對台獨分裂活動；不是要挑起戰爭，而是要震懾台獨，確保台海和平穩定。

廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，從這次演練的關鍵字「多軍種」「多方向」「成體系」「實戰化」可以看出，演練釋放的資訊清晰直接。演練主要針對的是外部勢力近來在台灣問題上採取的挑戰大陸底線、損害大陸主權和領土完整的舉動，也是對民進黨當局和台獨分裂勢力挾洋自重、「以疫謀獨」，配合外部反華勢力表演的嚴正警告。

(中時 )