政商界名媛千金、演藝圈女明星嫁入豪門時有耳聞，總讓外界羨慕，但豪門並非等於幸福美滿，有時暗藏的秘密讓人大開眼界，資深媒體人江中博就分享有名會計師世家的千金嫁入豪門，原以為是門富貴好姻緣，沒想到夫家竟藏有不為人知的亂倫關係，她心死離婚想揭開真相，卻遭到夫家囚禁。

江中博在《媽媽好神之俗女家務事》節目中，分享一樁荒謬的豪門婚姻，一名千金嫁給豪門獨子，本以為嫁到好人家，但婚後漸漸發現夫家有些奇怪的地方，家裡除了公婆跟丈夫，還有大姑婆、小姑婆跟公公認的乾女兒同住，其實婚前某次她到夫家聚餐，就發現公公去上廁所，竟是由小姑婆帶他上樓去，不久後喊她將藥物送過去，她竟目睹小姑婆全程服侍公公上廁所，當時就覺得有些奇怪。

婚後不久，千金在菜市場遇到鄰長夫人，對方竟問她：「你家二媽、大媽最近好嗎？」，她迷惑表示家裡只有大、小姑婆，沒想到鄰長太太卻笑說：「我看是虎姑婆吧？」說她們兩個以前爭風吃醋互打得兇，「大房也鎮不住」，千金才終於知道公公「一夫三妻」的真相，千金事後怒與丈夫抱怨家裡關係好亂，讓好人家出身的她覺得蒙羞。

沒想到不久後家裡召開家族會議，公公竟大言不慚說有三個老婆很正常，還說「是為了老丈人會計師的面子才演這齣戲！」，威脅媳婦如果說出去，丟臉的是她們家，千金只得隱忍，沒想到老公以為她這是被洗腦接受了，竟自白跟乾妹妹有不倫關係。

老公自白乾妹妹是他上酒店認識的女友，他本想娶酒店妹，但爸爸覺得娶風俗女讓家裡不好看，要他把酒店妹養家裡，另娶一個正經老婆，包裝一下家庭關係，「等我把媳婦洗腦成功，你就可以和我一樣」，而乾妹妹知道真相已公開，竟直接向千金嗆聲要不是她出身「鍍金」好家庭，「不然今天是你要叫我大嫂！」。

面對夫家的混亂與設局，千金心死決定離婚，並拆穿夫家的黑暗真相，沒想到夫家的人聽到風聲，竟全家聯合將她囚禁起來，還騙她娘家爸媽說她坐月子身體弱不便外出移動，最後是夫家的司機察覺少奶奶許久沒出現，又聽到乾妹妹說了「鐵窗」、「逃跑」等字眼，套了話才知道少奶奶被囚，趕快報警救人，真相也全曝了光。

(中時新聞網)