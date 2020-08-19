台南市消防局建置無人機模擬訓練中心，有許多協助人員訓練的模擬機器。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（米黃夾克者）為無人機模擬訓練中心揭牌。（程炳璋攝）

台南市打算建置一支無人機操作大隊用於救災、辦案公務，人員在培訓時，面對價值動輒數萬至近百萬的無人機，內心有摔機壓力，台南市消防局建置虛擬實境的模擬訓練中心，19日啟用，人員可像打電玩一樣放心的操作。

台南市以消防局帶頭，領先全台建置「無人機救災中心」，號稱是最積極培訓無人機專業操作訓練的城市，未來將拓展至警察、環保各行政單位，協助操作人員訓練取得合格證照成為重要一環。

台南市消防局現有12名警消人員，計畫培訓首批21名考取合格無人機飛行證照的警消人員，這批人員在操作訓練時，面對價值4萬的操作機，還有近百萬附帶熱顯像儀的無人機，難免擔心摔落，不敢操作。

台南市消防局以4萬元買進一套無人機模擬軟體，協助人員可以如打電玩一般的看著螢幕虛擬實境操作，有助於增強培訓能量，順利在明年建置1支無人機大隊。

台南市長黃偉哲實際操作模擬機，認為有這套模擬軟體協助訓練，一方面可減少實機耗損，一方面讓人員操作技術精進，對日後如山區人員搜索、火災起火點偵測等案件幫助很大，未來不排除動用台南市政府第2預備金，充實無人機的設備。

(中時 )