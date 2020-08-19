前總統李登輝7月30日過世，本土社團今舉行記者會，呼籲比照美國總統圖書館模式，由政府籌設「李登輝總統圖書館」；並強調，此項工程，以當前環境氛圍應非難事。

他們表示，成立「李登輝總統圖書館」是故總統李登輝卸下總統職位後即有的心願，也曾在2005年、2013年二度積極籌劃，可惜或因資金、或因橫遭誣蔑而皆停止推動，令人抱憾至今。

前國防部長蔡明憲透露，他在國防部服務時，國史館館長張炎憲希望能由國防部提供博愛路、愛國西路的國防部土地作為總統副總統文物館。當時他同意、陳水扁總統也同意。但因為種種理由，不了了之。建議，如果總統蔡英文願意，決心成立李登輝圖書館，國防部的舊址是很好的地方。當然如果能在李登輝母校台大或中興新村，建立一個李登輝紀念圖書館也可以。

包括台灣社等多個本土社團今日上午舉行共協共力籌建「李登輝總統圖書館」記者會。記者會一開始，台灣基督教長老教會牧師林偉聯帶領與會者為李登輝默哀追思三分鐘。

李登輝民主基金會理事長張燦鍙說，李登輝卸任後有意在新北市提供的土地，以BOT方式進行設立李登輝圖書博物館。但新北市議員指控這個圖利他人，李登輝因而放棄，但董事會還是決定要繼續推動。這個前例，他舉美國從1938年羅斯福總統就立法要建設卸任歷任總統圖書館，並由國家管理。

本土社團表示，李登輝49歲開始步入政壇，歷任行政院政務委員、台北市長、台灣省主席，四年副總統、十二年總統，在台灣由威權走向民主過程中扮演了關鍵推手角色，稱譽他以一己之力打造出今天的「民主台灣」也不為過，其重大貢獻不在話下。

他們說，另外，更令人津津樂道的是李稍有空暇即手不釋卷，政經文藝、科數理化無所不閱，也因此私人藏書極豐。成立「李登輝總統圖書館」，除了其任內施政相關文物可以獲得良好保存及供作研究用途，對於台灣歷史和建國確實有其必要性外，他的私藏若能一併收納，更可讓有志者略窺一代哲人智者學養緣徑，追隨仿效。

(中時 )