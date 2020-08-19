造紙大廠正隆（1904）本業獲利動能暢旺，2020年第二季營運持穩高檔，帶動上半年稅後淨利倍增至17.01億元、每股盈餘1.54元，改寫同期次高。正隆近日股價持續上攻，今（19）日再放量勁揚6.24％至28.1元，創1995年7月底以來25年新高價。

截至12點半，正隆維持逾5.5％漲幅，領漲造紙類股，半個月來股價已飆升逾2成。三法大法人近期偏多操作，上周合計買超7067張、本周迄今續買超1029張，其中以外資上周迄今買超達7770張最多。正隆將於21日召開電話法說，說明營運後市展望。

正隆2020年第二季合併營收95.78億元，季增5.55％、年減1.69％。毛利率25.65％、營益率11.7％，雖較首季28.85％、13.77％新高下滑，仍顯著優於去年同期21.72％、7.72％，本業獲利表現持穩歷史高檔。

受惠本業獲利表現持穩高檔，正隆第二季業外雖較首季轉虧，歸屬母公司稅後淨利8.02億元，雖季減10.76％、仍年增達1倍，每股盈餘（EPS）0.72元，略低於首季0.81元、優於去年同期0.36元。

累計正隆上半年合併營收186.53億元、年減1.11％，為近10年同期低點，但毛利率27.21％、營益率12.7％雙創同期新高。配合業外虧損略減，歸屬母公司稅後淨利17.01億元、年增達1.03倍，每股盈餘（EPS）1.54元，雙創僅次於2018年的同期次高。

觀察正隆3大地區營運，台灣第二季營收68.12億元，季增8.49％、年增4.54％，營業利益9.13億元，季減19.06％、年增18.21％。累計上半年營收130.92億元、年增1.32％，營業利益20.42億元、年增達43％。

中國大陸第二季營收15.11億元，季增2.35％、年減25.89％，但營業利益0.38億元，季增91.02％、年增近2.96倍。累計上半年營收29.87億元、年減26.22％，但營業利益0.58億元，較去年同期虧損0.16億元顯著轉盈。

東南亞第二季營收12.54億元，季減4.88％、年增5.7％，但營業利益1.1億元，較首季虧損0.26億元及去年同期虧損1.55億元大幅轉盈。累計上半年營收25.73億元、年增35.97％，營業利益0.84億元，較去年同期虧損2.15億元顯著轉盈。

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