柯市府2016年為了台北捷運信義安和站聯開案，解除建商開路義務，遭議員質疑涉圖利建商，市府年初將時任副市長的監委陳景峻移送政風處，並函報廉政署偵辦，陳痛批柯「政治炒作！」北市府19日回擊，整個案子是民進黨北市議員簡舒培質詢所拋出來，若有疑慮就送調查，當初負責督導的陳需負起連帶責任，別用藉口卸責。

北市府發言人陳智菡表示，全案移送到政風處、廉政署後，整個過程都由外部調查，非北市府可操控，到底消息為何傳出來，是因簡舒培所掌握並丟出來，還稱柯是否劍指蔡英文總統、為了轉移高雄敗選責任，整件事都是簡在議會上質詢。

陳智菡強調，柯的立場是公開透明，說過只要議員有質疑牽涉一些問題，就移送政風處調查，完全沒有所謂政治考量。

針對陳景峻自稱是職務代理人，督導的是時任副市長的林欽榮，陳智菡駁斥，督導長官必須負起連帶責任，陳景峻雖自稱代理，但公文還是簽到陳景峻那裡，陳恐怕不能用這樣的藉口或理由來說都不是他的責任！

(中時 )