馬拉灣水樂園大海嘯人潮洶湧，一名女網友控訴自己在浪襲時，遭狼爪「觸碰我的下面，不是不小心的，還多了摳幾下！」（讀者蔡正順提供／王文吉台中傳真）

麗寶馬拉灣水樂園又傳性騷！一名女網友在臉書《爆怨公社》發文表示，自己單獨玩大海嘯，海浪來襲時，「有一隻手從後面觸碰我的下面，不是不小心的，還多了摳幾下！」園方除強烈譴責，並呼籲遊客凡遇騷擾事件，務必告知現場工作人員，園方全力協助報警處理。

「我一直以為，這種事情是不會發生在我身上的，而就在今天，發生了！」網友表示，自己到馬拉灣玩大海嘯，站在前面不用穿救生衣的紅線前，跟朋友約好，玩玩這個，就出來跟他會面，所以我是單獨一個人。

網友說，第一波、第二波海浪過去，第三波過去的時候，我感覺到有一隻手從後面觸碰我的下面，不是不小心的，還多了摳幾下，我腦袋空白，嚇傻了，也不敢回頭看，跑去跟就在前面的救生員說我被摸了。

附近救生員都圍了過來，一個女救生員攬著我安慰我，對著我後方一群男生對質，他們當然是裝傻，互相說沒有啊之類的。救生員警告著他，要他們不准再靠近我，當然因為沒有證據，就只能不了了之。

網友表示，真的謝謝一個男救生員一直安慰我跟我說「如果還想玩大海嘯又很害怕可以跟救生員說，會陪在我旁邊跟我一起」；萬一遇到要抓到對方的手，才能算現行犯報警處理，我真的很後悔當下跟恐龍一樣反應不及，只能放任他們，希望不會有下個受害者。

針對馬拉灣大海嘯有遊客惡意騷擾之事件，麗寶樂園相當重視，並對此不當行為表達強烈譴責，並且絕對不會姑息任何性騷擾事件之發生，園方聲明及做法如下：

一、性騷擾事件屬觸法行為，負有法律上刑事與民事之責任，請遊客自律並尊重他人身體自主權。

二、園方駐衛警加強園區安全巡查頻率。

三、協請轄區派出所警方增設巡邏箱、進行園區巡邏，共同防範任何犯罪行為。

四、一旦有遊客向工作人員通報騷擾事件且指出明確對象，園方會立即協助報警

五、現場增設防治性騷擾之告示牌，提醒避免觸法與自我保護。

六、現場加強廣播提醒，保持遊玩距離，避免受傷與不當肢體接觸，確保人身安全。

麗寶樂園呼籲所有遊客凡是遇到騷擾事件，務必主動告知現場工作人員，有明確騷擾行為的證據或犯嫌，園方將全力協助報警處理，留下記錄設為黑名單、禁止往後再入園，並立即將有騷擾他人行為之當事人請離園區。

(中時 )