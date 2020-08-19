毒中藥導致血中鉛含量超標受害達28人，針對民進黨市議員19日召開記者會呼籲，鉛中毒者能比照新冠肺炎主動普篩、擴大調查，衛生局長曾梓展指出，國內對重金屬中毒並未有法定通報機制，針對有服用中藥而導致重金屬中毒個案名單每日進行通報追蹤，協助民眾篩檢。

衛生局長曾梓展表示，國內對重金屬中毒並未有法定通報機制，針對有服用中藥而導致重金屬中毒個案名單每日進行通報追蹤，主動聯繫確切掌握個案情況；患者也可主動送驗，若出現陽性個案，將進一步化驗、輔導就醫，另稽查中醫診所、中藥販賣業者，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹。

曾梓展說，衛生局投入653人次稽查人力，稽查596家次，目前未查獲其它診所有不法使用禁藥的情況；查出問題中藥的診所負責人除函送司法偵辦外，違法醫師均以違反醫療法、醫師法、藥師法等處以高額罰鍰、勒令停業並移付懲戒，對相關病歷記載不實等行政違規，均予以嚴懲、絕不寬貸。

針對中醫診所不法醫療用藥，目前衛生局統計共324件，包含主動稽查抽驗171件及88位民眾送驗153件，醫調過程中，查獲盛唐呂姓及九褔洪姓醫師非法使用禁藥，皆未詳實記載病歷，除配合地檢署偵查行動及司法調查，並聯繫通知受害者，進行調查抽血，協助民眾就醫治療。

(中時 )