今早（編按：此為作者18日文章）在社團裡跟大家報告美國對華為的禁令進一步限縮，將會對

●聯發科

產生巨大衝擊，雖然長期來看，華為手機空缺將由其他中國品牌及三星補上，但短期的衝擊是有的，因為目前的股價這麼高，是反應華為的中低階手機將大部份採聯發科的公版晶片，於是今天巿場看法一致同步減碼，聯發科爆量跌停，三大法人及各投資機構看到這消息，為預期之外，在大部份的持股是獲利的情況下，先獲利了結退場觀望，是合理的策略。連帶使華為供應鏈相關個股皆躺平，尤其是IC設計股、封測及探針卡公司，目前正在跌勢，大部份個股要等築出短底，籌碼經過沈澱後，才是比較好的介入機會，不用買在最低點，買在安全而有效率的時機就好。

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18日法說會重點:

●同欣電

因併入勝麗，Q3創新高是應該的，而公司認為Q4也會樂觀，因CIS在手機多鏡頭的趨勢中，有吃緊的跡象，暗示未來有機會調漲價格，同欣電在國巨入主後，策略轉趨積極，併廠及擴廠並行，下半年手機進入旺季，車巿也有些回溫，因此股價下檔應會有支撐，但近幾個月大戶逐漸減碼，使籌碼少了上攻的動能，目前以上升趨勢線3為支撐，並在下方設停損，若利多之下，連此支撐都失守，背後可能就有不可知的利空。

●力致

以PC類的散熱為主，因此Q2受惠NB大好，公司獲利也暴衝到2.52元，公司目前對PC類的Q3展望為持平到小成長，算是符合目前的預期，新產品TGP超薄型均溫板將在Q4量產，預期到時將佔營收比到10%，等於是有了新成長動能，TGP從無到有，對公司產品結構有助益，股價在7月時已反應Q2財報將不錯，出現B點突破，以1X漲幅估計仍有空間，但要先以守住短撐，力致為二線散熱股，做不做皆可，若有介入要以短撐之下為停損點。

●可成

今天停牌宣布將泰州的二個手機機殼廠出售給中國藍思科技，金額為14.27億美元，等於完全退出手機機殼業務，此部份競爭激烈，加上蘋果每年要求降價，對可成來說，雖然可以為公司帶來4成的營收，也有一些獲利，但卻對毛利率有很大的傷害，使可成的毛利已由近5成下滑到22.92%，未來不做手機後，繼續深耕NB及平板，並往車用及醫療巿場開發，會讓毛利率穩住，公司宣示將往3成的目標走，可成帳上現金太多，預期未來會減資讓股本縮小，雖然捨棄了手機營收，短期陣痛難免，但船長其實對此事並不偏空看，未來股價若有回到庫藏股的支撐區，也就是公司派認為的低檔區，可成就會浮現吸引力，就算NB及平板的成長性有限，但價值投資的角度，可成想獲得平穩的獲利並不困難，先看成領息股也無不可。

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另外回應有人提問

●穩懋

假突破後進入整理期，線2平台區為短期壓力區，沒有站上之前，都還屬整理期。線3則是大盤利空之下築出來的頸線之撐，具有支撐的可能性較大，因此接近線3可視為對應的N點區，做多者把停損點在跌破線3時即可控制風險。

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●神盾

我們給他的看法是中性，我們在選股時，應優先找展望佳或是偏正面的公司，產業趨勢若是對了，時間會是我們的朋友，若公司都說成長受限，我們還硬要去買，就是會白白耗損時間及機會成本，關鍵價投資術之所以要找關鍵價，也是想在最安全最有效率的地方做操作，因此神盾在沒有築出底部形態之前，觀望即可，大戶近期也是站在賣方，不需要去幫他們接股票。

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●宣德

我們已經講一陣子了，又是一個經典的例子，從B點出現時就是介入點，因法人大買，大戶也不偏空，因此回檔量縮不破頸線視為N點加碼區，結果這二天電子股修正時，他就來個連拉二根漲停，先用穩健的1X波段等幅去估計約在132元左右，因此已不是空手者追高的時機。

我們操作時不用天天去挖新股票，很多股票轉強後都有N點可以低接，就算沒等到，其實也無妨，股票1800檔，時常會有新的族群會冒出頭來，耐心等B點及N點出現，船長的關鍵價投資術說穿了就這麼簡單而已~

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)