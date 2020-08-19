為防止愛奇藝及騰訊等大陸地區OTT來台，經濟部預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，將代理或經銷大陸OTT及相關商業服務納入禁止範圍，將於9月3日上路。對此，國民黨團今天表示，凸顯政府對台灣民眾沒有信心，建議若內容觸法，再按照相關法律處理就好，否則NCC的尊嚴將埋葬在此次政策中。

國民黨團總召林為洲說，從最近中美大戰，更看到在台灣，言論自由的價值比美國還好，美國禁止抖音、微信交易，但台灣沒有，結果愛奇藝等大陸影音平台受到限制禁止，凸顯政府對台灣民眾沒有信心。

林為洲坦言，雖可按照相關法律規範媒體與平台，甚至直播主，但網路世界全球化，在哪裡直播都看得到，擋也擋不了，翻牆就可以看得到，因此法律也很難執行，建議應該是內容若觸犯法律，再按照刑法或行政法等相關法律處理就好。

國民黨立委鄭正鈐說，NCC對於OTT業者的管理，針對性太強，從先前召開公聽會上，就著眼於愛奇藝這家公司，面對沒有國界的網路，現在不讓愛奇藝在台經銷，難道之後要封網？希望NCC以更宏觀態度看待如何面對OTT業者，而非小心眼針對特定企業，把NCC的尊嚴與格局埋葬在此次政策之中。

(中時 )