上半年受到疫情衝擊「宅經濟」商機爆發，蝦皮購物表示，宅經濟商機帶動站上民生必需品、3C家電、居家娛樂商品需求大增，同時改變消費者行為，因此決定推出「線上專店」策略，打造「蝦皮超市」、「蝦皮電子」、「蝦皮書城」，向通路化拓展經營觸角。

上半年宅經濟相關商機快速成長，台灣零售業的網路銷售額在上半年即創下年增16.8％的成績。以傳統電商淡季2月份為例，國內的電商銷售額大增四成。蝦皮購物內部數據也顯示，東南亞各國消費頻率在疫情期間皆呈數倍成長，台灣站內用戶使用時長也連帶提升三成，顯見疫情衝擊下，消費者的採購行為已有顯著改變。

以產業來看，疫情衝擊之下，品牌零售業者加速往線上靠攏，佈局數位版圖，並打造全通路策略。蝦皮表示，疫情期間有上千家品牌進駐蝦皮商城，包括鼎泰豐、希爾思、白蘭氏等國內外知名實體品牌。而湧進電商的人潮也轉為流量紅利，使得品牌紛紛加大電商廣告投資比重，平台上的關鍵字的廣告投報率單月成長兩成。

除品牌加速數位轉型進程，電商也依市場動態積極尋求發展契機。蝦皮指出，疫情間因企業分批上班、居家時間長，帶動辦公類電子設備、娛樂遊戲類商品消費力成長數倍。此外，自煮料理、生鮮食品銷售增長更強勁，疫情期間，單月在站上多次購買料理食品的用戶需求增加近2倍，顯示消費者已逐漸養成線上採買的習慣。

看好此一趨勢，蝦皮購物推動成立「線上專店」，朝「通路化」擴大經營觸角。蝦皮指出，線下用戶因疫情關係轉到線上，這群人的消費習慣與原本就在線上的消費者不同，為了更好的照顧到這一群用戶，因此會將實體購物的經驗與誘因一起搬到線上，以搶佔實體購物行為線上移轉的商機。

蝦皮表示，這次推出「線上專店」策略，不是短期活動，而是是長期策略。目前開出共3家線上專店，「蝦皮超市」以滿足民生必需品採購需求為主，價格部分藉由大數據精選商品入倉，降低倉儲與存貨成本，獲取大量採購優勢。與實體量販相比，「蝦皮超市」少了店租、管銷等高額費用，與線下相比具有更有力的價格優勢，再搭配活動折扣、折價券、點數機制等來搶市。

另外2家線上專電，則分別是「蝦皮電子」與「蝦皮書城」，「蝦皮電子」提供優於實體門市的專業原廠保固及優惠，「蝦皮書城」則是精選熱門書籍類型推出專屬折扣。

(工商 )