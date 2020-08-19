葉彥伯表示，一切依照中央指示流程。（吳敏菁攝）

國內日前新增一名自美國返台確診的10多歲少年，因為沒有症狀，採檢揪出，指揮官陳時中卻下令由政風單位調查為何這個衛生局會進行採驗？中華民國醫師公會全國聯合會前秘書長、彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠指出，這真得叫醫界人心寒，地方基層公務人員打顫，「少說少錯，不做沒錯」。

蔡明忠表示，政風單位是調查貪腐，就因為彰化縣衛生局檢測出陽性個案，要政風介入調查？真得讓所有人傻眼了，破天荒有這麼幹的，葉彥伯擔任彰化縣衛生局長16年，歷任4屆縣長，有醫師資格，還是是台大公衛博士，對於公衛、防疫特別有敏銳度，超前布署，能有加油、鼓勵，卻反而踩線，這叫所有認真做事的人，看起來多心痛啊？

蔡明忠表示，找出了這例無症狀的陽性個案，接下來中央、地方應該趕緊攜手合作，討論接下來怎麼做，面對陽性個案怎麼，是否會造成感染，或者感染的強度等，亟待研究，太多正事要做了，怎麼也不到要去啟動調查貪腐政風單位來調查，這叫以後最基層公務衛生單位，怎麼去面對？打擊士氣難道是要以後少做事。

對於外界傳聞這是「高官之子」？蔡明忠表示，不是吧！就是一個少年，回國一切照SOP，站在病人、家屬的立場，想要進一步知道是否感染的心理，完全可以理解，自願、自費採檢，何錯之有？怎麼會因為檢測結果是陽性，轉過頭來要調查彰化縣衛生局長？這是什麼邏輯？醫療是沒有顏色，是實證科學，面對陽性無症況個案的增多，更需要中央、地方攜手怎麼面對。

彰化縣長王惠美表示，我們臺灣本土是很安全的，但是國土邊境要如何管制防疫妥當？試問，機場邊境國門每個人入境臺灣後，是否都依照標準必須居家隔離檢疫？而非特定人士有特權「免隔離檢疫14天」，這樣的特權，這樣是否會造成基層防疫過程中更大的危機？

王惠美說，我們真的很委屈，年初疫情爆發之際，大家是沒有農曆過年的，所有基層同仁都是加班到晚上9、10點甚至更晚，就是為了守護彰化、守護鄉親健康安全，很多的超前布署，包括進入醫療機構就強制戴口罩，違者予以開罰。因此，即使白牌司機於醫院急診室待了8小時，也沒有造成醫院任何感染。另於住院患者、養護機構，很早就禁止家屬進入訪視，試問縣府哪個步驟做錯了？縣府守護縣民的健康何錯之有？

(中時 )