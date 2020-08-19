台南市政府交通局試辦增設行人號誌燈輔助顯示屏（VMS），讓交通號誌變得很搶眼。（洪榮志攝）

交通號誌也可以很搶眼！台南市政府交通局為讓低頭族抬頭挺胸過馬路，特別選定人潮聚集的海安商圈、湯德章紀念公園周邊等11處路口，試辦增設行人號誌燈輔助顯示屏（VMS），除提供用路人交通安全資訊，也能藉由生動活潑的動畫圖案，配合府城觀光活動的宣傳，讓用路人等紅燈時，不再無聊低頭滑手機。

交通局長王銘德表示，近年來台南市規畫許多文創園區及藝術造景增添許多藝文氣息，為讓交通號誌設施也能融入市容景觀，不再只是呆板的顯示紅綠燈交通訊息，以及改善用路人低頭滑手機過馬路的習慣，該局嘗試在行人號誌上再增設一個行人號誌輔助顯示屏（VMS），透過顯示屏播放動畫，希望吸引用路人的目光，抬頭挺胸過馬路，減少交通事故。

王銘德還說，行人號誌輔助顯示屏（VMS）的內容，均是交通局配合台南市各類節慶觀光活動特別設計的動畫，像是：端午節龍舟賽、安平虎鯨ORCA、七夕嘉年華等，還將陸續規畫設計中秋節、國慶煙火、跨年活動等主題，請拭目以待。

交通局交通工程科長方川和指出，從今年5月在中西區海安路與民權路口安裝第一組VMS後，即吸引眾多用路人的注意及好評，目前VMS已設置在海安商圈、湯德意紀念公園、市府府前路段等11處路口，未來還將再擴大到安平老街、漁光島、美術館等遊客較多的觀光景點。

(中時 )