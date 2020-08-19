成立李登輝圖書館？府：後續會與家屬討論 13:212020/08/19 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土社團今天呼籲成立「李登輝總統圖書館」，總統府表示，有注意到相關的意見，後續會與家屬討論並尊重家屬的意見與決定。 前總統李登輝治喪大員會議19日召開，本土社團今天呼籲參考美國、韓國、澳大利亞及德國等國家均設立總統圖書館的制度，依據已有的「總統副總統文物管理條例」成立「李登輝總統圖書館」，以完成李登輝卸下總統職位後即有的心願。 總統府發言人張惇涵表示，有注意到相關的意見。後續會與家屬討論並尊重家屬的意見與決定，當下最重要的工作，是妥善辦理李前總統後續治喪事宜。 (中時 ) #總統 #家屬 #李登輝 #意見 #圖書館 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸生可返台？教育部：正與兩岸主管機關討論 18:092020/08/18 生活 明年基本工資調漲拍板 許銘春：照顧勞工決心不受疫情改變 17:232020/08/18 生活 人權會急運作 藍綠聯手潑冷水 04:102020/08/18 政治要聞 韓國瑜輔選另有盤算？網分析驚：他現身是要傳達一件事 09:482020/08/19 政治 基本工資審議 勞方：今天要有定論 至少調漲3％ 10:252020/08/18 生活 環狀線喬不攏 萬大線先交新北 04:102020/08/18 地方新聞 屏科大碩生上山採樣本失聯5天 家屬心急如焚盼找人 11:512020/08/18 社會 房東對房客拍肩摸頭 北市府認定性騷擾罰2萬 11:012020/08/18 社會 基本工資多不到1顆茶葉蛋 創蔡英文上任以來最低漲幅 15:192020/08/18 生活 內戰開始？「告別韓流」成導火線 徐巧芯怒槓葉元之 08:012020/08/18 政治 政治熱門新聞 彰化縣「逆時中」遭政風處調查 知情人士曝內幕 - 政治 央視喊武統「首戰即終戰」港媒預測：3件事讓局勢失控 - 政治 柯文哲移送陳景峻 劍指小英 - 政治要聞 - 中國時報 台灣輸出頻頻確診 網友忍不住逆時中：越想越不對勁 - 政治 陳玉珍變氣質正妹 網驚呆：完全認不出來 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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