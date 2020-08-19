本土社團今天呼籲成立「李登輝總統圖書館」，總統府表示，有注意到相關的意見，後續會與家屬討論並尊重家屬的意見與決定。

前總統李登輝治喪大員會議19日召開，本土社團今天呼籲參考美國、韓國、澳大利亞及德國等國家均設立總統圖書館的制度，依據已有的「總統副總統文物管理條例」成立「李登輝總統圖書館」，以完成李登輝卸下總統職位後即有的心願。

總統府發言人張惇涵表示，有注意到相關的意見。後續會與家屬討論並尊重家屬的意見與決定，當下最重要的工作，是妥善辦理李前總統後續治喪事宜。

(中時 )