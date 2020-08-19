彰化縣衛生局日前主動採驗由美返台少年，意外發現確診新冠肺炎個案，但衛福部卻要求彰化縣政府政風處介入調查，引發爭議。民眾黨立委蔡壁如今在臉書表示，指揮中心大動作對地方衛生局展開調查，無疑是被戳破防疫神話後惱羞成怒，重挫防疫第一線的士氣。

彰化縣衛生局積極配合台大公衛學院進行新冠肺炎的萬人血清抗體檢測，採取積極檢疫的措施，篩出境外移入的確診案例，也篩出台灣防疫漏洞，卻因此引發中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，下令政風處調查彰化縣衛生局，蔡壁如諷刺，難道沒普篩就沒確診嗎？海水退了，究竟誰沒穿褲子，不可滅的神話，豈容你將他請下神壇。

蔡壁如指出，世界衛生組織發現，「年輕且無症狀的感染者」是觸發此時全球大流行的來源之一，而彰化縣衛生局以專業及世界公衛的角度，為國家發現所謂的「年輕且無症狀的感染者」的個案，若各縣市都積極找出無症狀者，就可以堵住此類型個案傳播，讓疫情不至於擴散到社區。

蔡壁如質疑，衛福部不用公共衛生的專業與角度，共同和彰化縣衛生局討論針對「年輕且無症狀的感染者」做進一步的檢測以及防治，竟然對外宣稱要用政風單位去查彰化縣衛生局，為什麼要去發現這個「年輕且無症狀的感染者」？

蔡壁如認為，台灣應該為可能的下一波疫情衝擊做準備，不管有無症狀，該簡易的就檢疫，籲請中央強化地方防疫，停止用政風行為迫害國家人才，更糟蹋了防疫第一線的苦心。

(中時 )