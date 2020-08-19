同欣電（6271）法說會對2020年第三季營運釋出樂觀展望，投顧法人對此正向看待，認為第四季市況雖仍存變數，但今明2年獲利存在上調空間。不過，同欣電今（19）日開高走揚2.8％後，隨調節賣壓出籠放量走跌，午盤後下跌3.5％至137.5元，跟隨大盤同步走弱。

同欣電總經理呂紹萍18日法說時表示，受惠併購CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗藥效應，預期第三季營收可望季增逾2成，雖然不確定性仍高，但對第四季維持審慎樂觀看待，並看好明年主要產品線均具新動能，成長動能可望優於今年。

呂紹萍指出，今年以高頻無線通訊模組成長動能最強、影像產品居次，混合積體電路模組亦將受惠超音波感測投出貨放量而成長。明年高頻無線通訊模組、影像產品、混合積體電路模組成長動能可望延續，陶瓷電路板則可望止跌回穩。

因應CIS需求月增、帶動封測產能供不應求，同欣電預計本季底將晶圓重組（RW）月產能提升至15～16萬片，並與客戶討論較合理報價。投顧法人認為，雖然最大客戶需求未如年初疫情前積極，但同欣電積極爭取另一客戶訂單有成，下半年單季影像產品表現維持樂觀。

投顧法人認為，同欣電今年受惠低軌道衛星應用，帶動混合高頻無線通訊模組業務大幅成長，CIS新產能可望在第四季明顯挹注、動能可望延續至明年。而台廠晶圓產能開出，混合積體電路模組的超音波感測頭自9月起出貨放量，明年可望完整挹注成長動能。

此外，台積電旗下子公司采鈺因應日系客戶委外釋單需求暢旺，於桃園八德購置土地興建新廠，恰好鄰近同欣電興建中的八德新廠，同欣電對此樂觀其成，認為有助於爭取新生意機會，投顧法人亦看好同欣電同步受惠機會大。

考量混合積體電路模組、影像產品與高頻無線通訊模組業務動能暢旺，配合併購勝麗挹注，投顧法人認為可望帶動同欣電營收成長、並使獲利率維持高檔，今明2年獲利存在上調空間，維持「買進」評等、減資前目標價自180元調升至200元。

(時報資訊)