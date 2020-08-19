苗栗縣政府目前積極趕工將50米中央路改造成林蔭大道。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌感謝建商一起投入打造新街道景觀。（謝明俊攝）

未來新街道景觀將設有臨時休憩區域，徐耀昌等試坐建商設計的街道休憩椅。（謝明俊攝）

頭份竹南交界處的中央重畫區，因鄰近竹南運動公園，是目前苗栗縣內最高檔的生活住宅區，民間建商紛紛推出旗艦級住宅大樓，苗栗縣政府為提昇環境品質，特別結合建商在2處新建案中，共同規畫「不只是步道」計畫，打造美學生活步道，提昇整體街道景觀。

中央重畫區，位在中央路、公園路之間，剛好橫跨竹南、頭份雙城交界處，由於鄰近竹南運動公園，生活環境及機能性為苗栗全縣最佳地段，因此，許多民營建商都在此區域推出旗艦級住宅大樓，被譽為苗栗的「信義計畫區」。

苗栗縣政府為了提昇這個區域整體街道景觀，陸續籌資或向中央爭取經費，對中央路全線50米道路，全面改造成林蔭大道，並將竹南運動公園全面整修，重新規畫新的運動休憩區塊，工程已緊鑼密鼓進行中，將在今年底前陸續完工。

此外，苗栗縣政府工商發展處透過都市設計審議機制，特別要求3千平方公尺以上大基地開發案，設計互動式或生活化趣味及公共藝術的街道景觀，以打造出全新的生活美學步道，計畫訂名為「不只是步道」

據工商處長黃智群指出，為鼓勵建商一起合作打造親子友善環境，以容積移轉、獎勵等方式鼓勵建商將建案退縮，釋出最大空間，用來設計規畫不同主題意象的開放空間，讓單調的人行道也可成為多采多姿的休憩空間。

目前縣府已獲得上德匯及昕見築等2個新建案的建商配合規畫設計，2個建案分別以生態、音樂等主題規畫建案周邊街道景觀，這2個新建案分別規畫成24及23層樓，是苗栗縣內最高檔住宅大樓，縣長徐耀昌特別希望透過2個建案起領頭作用，讓當地的街道景觀成為全苗栗表率。

(中時 )