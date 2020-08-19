上班時間你會使用手機嗎？遇到緊急需處裡事情使用手機，基本上不論是同事或是老闆，相信都不會有「聲音」。不過，若是使用過於頻繁，甚至一次都超過20至30分鐘，就容易造成觀感不佳的狀況。臉書社團有一位網友表示，似乎是店裡的主管階層，他抱怨自家的員工使用手機的時間常常長達20分鐘以上，讓他忍不住傳訊息關心，沒想到對方的態度，讓他傻眼。

原PO於《爆怨公社》表示，不知道是不是現在員工都這樣？「經營這麼久了，頭一次（遇到）這種員工。上班有什麼急事，一定要聯絡，每次聯絡都2-30分鐘。」使得他忍不住傳Line想關心他的狀況，不料對方劈頭就回「為何要跟你說」？

員工態度太差，讓他相當傻眼。(圖／翻攝自爆怨公社)

他隨即接著問「那上班可以用手機嗎？你來上班，付你薪水，玩手機嗎？」只見店家似乎也不想替對方留情面，員工則回應「不好意思，我不想說話，沒什麼好說的，就這樣。然後我只做到8月底，我9月都不會回來了」，原PO便直接在通訊軟體將他Fire了，豈知對方反而說他「領導能力差，讓他相當膩」，最後更拋下「隨便你」，三個字結束對話。

隨後他說，小本經營的店家，平日不忙，只要把清潔工作完成、做滿就行了。其餘的時間，都給員工自由運用發揮，並無太多限制。他不禁感嘆，是不是對員工太好了？

不過有網友回應，「現在的員工，就是這樣子無所謂」、「很多，還有整天逛拍賣聊line，說很忙，忙不過來，還要加薪的」、「這種還想做到八月底？當老闆塑膠嗎」。

另外也有人分享，「現在的年輕人都這樣」，原PO能得到對方的明確回答，已經算是很不錯的了。他說，自己遇到的狀況不是已讀不回，要不就是不知在跩什麼，最差的就是沒有責任感，說了不做不負責，年紀愈小愈糟糕」。

上班滑手機的使用時間及員工工作態度，瞬間刷滿留言處，引發大批網友激烈討論。

(中時新聞網)