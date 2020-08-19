宜蘭米品質佳，適合作成捲壽司等美食。（李忠一攝）

宜蘭縣稻作受氣候因素影響，全國只有宜蘭是一期作，但耕地經過休養生息，讓宜蘭米質優味美、口感香Q，農委會農糧署東區分署與宜蘭縣各農會，將在8月28日至30日前進台北，讓都會區民眾有機會品嘗宜蘭米。

農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳學良表示，宜蘭以前還有二期作，但受颱風影響頻率太高、日照少，從1991年起宜蘭縣只有一期作，不過，土地休耕或轉作後，耕地養分足，相較於二期作的稻米，宜蘭米就像「用兩塊錢養一個小孩。」品質在全國是前段班。

東區分署表示，此次選赴台北的6種宜蘭米，有冬山鄉的七葉蘭香米、珍珠米、嚴選冠軍米，三星鄉的稻鴨米，宜蘭市的雪山米，以及五結鄉的夢田有機越光米，這些宜蘭米都是一時之選，從生產到銷售都有政府多重防線把關，品質有保障。

東區分署表示，精選的宜蘭米28至30日將在台北市101 JASONS Market Place、微風（南山、復興）及SOGO等百貨公司登場，活動主軸為好米展售、形象推廣等。

(中時 )