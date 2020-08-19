三星Galaxy Note20系列近期在台宣布開放預購，計畫8月28日正式上市。開放預購以來，電信通路端都傳出預購佳績。在台灣Note20上市時間比特定地區晚了約一週左右，近日有一些已入手新機的用戶發現，Note20 Ultra會在溫度較低的情況下，在相機位置出現起霧現象，讓不少消費者感到擔憂。

日前網路社群《reddit》當中的非三星官方社群 r/Samsung 出現消費者發出抱怨，指出若是將Galaxy Note20 Ultra置放在車內冷氣出風口前的支架，相機會出現霧氣並凝結成水珠的情況。由於相機位於內部，無法進行擦拭。相機上凝結的水珠大約需要一分鐘才會消失，未消失之前若拿來拍攝，則會影響拍攝結果。

之後擁有34.8萬的韓國YouTube頻道테크몽，隨即把Galaxy Note10、Galaxy S20、Galaxy S20 Ultra以及Galaxy Note20 Ultra放在車子內冷氣出風口的支架進行實驗，結果發現只有Galaxy Note20 Ultra的相機出現霧氣並凝結成水珠的情況。

三星Galaxy Note20 Ultra 相機問題分析！

對此，三星方面回應「這是防水相機會發生的自然現象，目前正在進行調查中。」根據三星官網資訊，Galaxy Note20系列支援IP68防水防塵等級。根據外媒報導，三星認為上述情況是自然現象，並沒有打算為用戶更換手機，且提醒用戶避免在溫差劇烈的環境下使用手機。

(科技)