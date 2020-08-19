國民黨立委陳玉珍原本預計明（20）日要到東沙島考察，沒想到卻突然遭國防部駁回。對此，陳玉珍表示，14日就發文申請，難道是時代進步效率變低了嗎？

陳玉珍計畫到東沙島考察，傳出因此導致前線官兵禁止休假。陳玉珍在臉書澄清此為假消息，海巡署也作出澄清，指出為維護官兵休假權益，分署委商民航機每週往返東沙島1航次，每次停留約30分鐘後隨即返台，其中第三週航班停留3小時，以因應專案任務，該航次官兵排休人數較少，仍可滿足島上人員休假，也提到，本次接獲委員考察日期適逢第三週專案行程，並未影響官兵排休及禁止休假情事。

陳玉珍痛批，「民進黨政府不想讓國民黨立委去東沙考察就直說，不要一方面假機密之名來杯葛考察，另方面又放假消息，刻意抹黑，醜化考察的正當性。」

據《ETtoday新聞雲》報導，陳玉珍受訪時透露，國防部駁回理由是申請時間急迫，導致作業不及，無法如期完成審查。她表示，過去都是6天前提出申請，此次20日出發，14日就發文；107年7月9日出發，3日發文；105年1月21日出發，15日發文。

(中時新聞網)