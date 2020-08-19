韓國女星姜素拉兩日前突然透過經紀公司公開婚訊，令粉絲們十分震驚，也對她的夫婿感到十分好奇。而她的圈外未婚夫最近遭到韓國媒體起底，無論是家世還是工作背景都與姜素拉十分匹配。

姜素拉過去曾以《異鄉人醫生》、《未生》及《卞赫的愛情》等戲奪下多項演技大賞，演技備受肯定，人氣也因此提升，加上曾與玄彬的ㄧ段情，讓她聲名遠播，經常和「玄彬前女友」畫上等號，之後對於感情生活便十分低調，如今傳出好消息也令粉絲們相當開心。

據韓國媒體報導，姜素拉的未婚夫是一名35歲左右的實力派醫生，在京畿道某區開設韓醫館擔任院長，不僅長相帥氣、對病患也十分親切，因此有了「紳士暖男院長」之稱，而熟識他們的友人表示「因兩人昰秘密戀愛許多人不知道，所以消息曝光後嚇到不少人，但他們的外貌都十分出色，真的是俊男美女的組合」。姜素拉在官方粉絲團中也以親筆信透露「對方是位可以依賴、值得攜手共度一生的人，未來將成為更多樣貌的好演員來回報粉絲的信任與支持」，再度吸引大批網友祝福。

在 Instagram 查看這則貼文 Sora Kang（@reveramess_）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 14 日 上午 2:28 張貼

(中時新聞網)