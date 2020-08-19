50歲林姓婦人因耳鳴，飽受失眠痛苦，就醫仍查不出病因，向長安醫院神經內科醫師陳惠萱求診，日前接受靜脈雷射輔助治療。陳惠萱指出，「靜脈雷射」運用醫療使用相當普遍，輔助治療耳鳴、頭暈、睡眠障礙等，像是神經病變如腦梗塞、腦外傷、脊髓損傷病患復健期神經修復等，促進循環、獲得改善。

「睡不著真的很痛苦！」林姓婦人表示，今年3月開始，耳鳴愈來愈嚴重，每天只能睡2小時，隔天還要照常上班，相當疲倦；第1次「靜脈雷射」治療耳鳴逐漸改善睡眠，從原本每天只睡2至3小時，恢復到正常的6至8小時，2個月以來的調養，耳鳴狀況逐漸減少，擺脫睡不著的夢魘，開心重拾生活品質。

神經內科醫師陳惠萱建議，現代人由於飲食作息、生活壓力及環境汙染、抽菸等等的影響，都會讓身體產生自由基，造成發炎反應，像是患者林女士檢查無特殊病因，但卻莫名發生耳鳴、頭暈、失眠等不舒服等症狀。除了鼓勵患者多運動、舒壓、規律作息、健康飲食、多攝食彩虹顏色蔬果。

「靜脈雷射」採單一波長的低能量雷射光，經由靜脈導入到血液中，可提高紅血球攜氧能力、改善循環、降低血液黏稠度、改善粒線體功能、促進新陳代謝、提升免疫力，能幫助組織修復、改善肌膚及毛髮狀況。另3高病人，除藥物治療也可透過「靜脈雷射」作輔助治療。

(中時 )