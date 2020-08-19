台南市教育局19日宣布，將於2024年將5間幼兒園遷到新和重畫區文小2空地新建的幼兒園舍。（陳碧玉服務處提供／劉秀芬台南傳真）

為解決新市幼兒園活動空間擁擠問題，台南市教育局19日宣布，將於2024年將5間幼兒園遷到新和重畫區文小2空地新建的幼兒園舍，且當年度開始，新市區公共化教保服務覆蓋率將大幅提升至54.1％，即每10名幼兒即有超過5名可享有平價優質教保服務。

新市幼兒園設立年代久遠，是1970年鄉托改制而成，因此除本園外，又分社內、港墘、大營及大社等4個分班，都和社福機構共構，導致幼兒教學無法於戶外盡情伸展之憾。

經台南市議員陳碧玉於去年度二次市政總質詢，向市長及教育局長反應，應給孩子更好的學習公空間及還給里民活動中心。黃偉哲市長聽聞後向教育部爭取補助興建園舍經費，初步爭取1.2億元。

市府將把本園及社內、港墘、大營分班整併獨立興建園舍，提供更完善教保環境；另考量區位問題，大社分班預訂於2022年移列至大社國小附幼。未來市府預計再爭取中央1.2億元補助，籌設2歲專班1班，3至5歲8班之規模，總招收幼兒數將可達256名。

教育局鄭新輝局長表示，教育局近年努力推展公共化教保服務，2024年新市區整體核定招收數將再增加106名，連同新市幼兒園的256名，將可達到466名，有助於更多在南科工作的雙薪家庭安心定居，減輕托育負擔。

教育局補充，為確保幼生活動安全無虞，本園及港墘、大營、大社分班耐震補強工程案，仍將依原訂期程委由區公所進行發包工程，預訂於2021年完成補強作業。

(中時 )