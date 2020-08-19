蘇姓女子今年1月在台北榮民總醫院精神樓病房大廳與其他病患發生爭執，並毆打李姓護理師左胸，隨即遭多名醫護人員壓制，但蘇並未停止胡鬧，大聲恫嚇醫護人員「我拿槍把你們彈厚死！」士林地檢署日前偵結，認為蘇女妨害醫事人員執行醫療業務，致護理師心生畏懼，涉犯違反醫療法，依法提起公訴。

今年1月3日上午10點多，蘇女先在台北榮總精神樓病房大廳內與其他病患發生爭執，過程中李姓護理師上前處理，卻遭到蘇女徒手毆打左胸，致李左側胸部鈍挫傷，其他醫護人員見狀上立即將蘇女壓制管束，但蘇仍不斷掙扎，怒罵醫護人員。

蘇以台語大喊「我最多拿槍把你們這些人都彈彈死」、「我最多拿槍把你們這些彈厚死」、「把我關沒關係，我出來一樣要厚伊死」、「我有能力拿槍厚你們都死啦」大鬧病房大廳。

起訴書指出，蘇對正在工作的醫事人員施以強暴行為，足以妨害醫事人員執行業務，違反醫療法、傷害和恐嚇危害安全罪，可處3年以下有期徒刑。

(中時 )