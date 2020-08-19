新冠悲歌！美國加州橘郡一名日裔婦女唐娜中原（Donna Nakahara），感染新冠肺炎病毒後康復，但她卻在6週內痛失心愛的父親與丈夫，家破人亡。唐娜的丈夫格倫中原（Glen Nakahara）就算在家上班也戴口罩，卻仍染疫，在醫院與唐娜視訊15分鐘後就不幸去世。

據《Press-Telegram》報道，格倫中原生前在長堤羅賓遜音樂學院擔任音樂老師，上個月26日不幸去世，享年61歲。而唐娜的父親生前住在療養院，他6月11日死於病毒併發症，兩週後舉行葬禮，全家人陷入痛失親人的悲痛。

唐娜表示，因為父親的過世，讓格倫格外謹慎小心，他不僅在家遠距工作，甚至在家裡也戴口罩，但7月8日起開始感到喉嚨痛，10天後病情惡化，被叫護車送往洛斯阿拉米托斯醫療中心。

這也是唐娜全家最後一次聚在一起，之後她也開始感覺不適，接受病毒檢測後，選擇在家自我隔離，而獨生女薩米（Sammi）被送往親友家安置。她表示感染新冠肺炎，讓她失去嗅覺和味覺，並且出現咳嗽、關節疼痛和發燒等症狀。因為自己順利克服病毒，讓她滿懷希望，期待丈夫也能早日復原返家。

誰知7月26日下午格倫病情突然惡化，她只能透過視訊與丈夫訣別，醫生們試圖搶救他，但約15分鐘後，丈夫就去世了。親友們在「GoFundMe」網站舉行籌款活動幫助這一家人，預訂8月22日舉行私人葬禮。

(中時新聞網)