金管會發展監理數位轉型，日前公告委託集保結算所建置「票券金融公司數位監理申報機制」，正式啟動數位監理計畫。集保表示，將整合金融周邊單位建置「票券監理科技平台」，讓金管會可達「精準監理」之效，預計明年第二季上線。

新冠肺炎疫情衝擊全球產業，加速金融業數位轉型，主管機關順應趨勢發展「監理數位轉型」，透過數位工具推升金融業創新發展。身為台灣唯一短期票券集保結算機構，集保對此將建置「票券監理科技平台」，提供票券公司API自動申報及配套措施。

同時，集保將整合票券公司申報資料、集保票券市場結算交割、櫃買中心債券及聯徵中心授信等金融周邊單位微粒化資料，串接金管會銀行局共享平台及檢查局單一申報窗口資料，讓金管會可藉由互動視覺化監理分析工具，以大數據即時管理市場狀況。

集保董事長林修銘表示，去年底已前往歐洲取經，考察國際監理科技先進作法，並委託專家學者研究規畫，將監理科技國際趨勢於台灣在地化實踐藍圖，藉由監理科技落地，將監理科技國際能量導入台灣金融監理環境，為金融業者與主管機關創造更多價值。

集保近2年來已陸續因應主管機關或參加人需求，運用大數據工具提供分析服務，包括提供保險業投資、基金、票券等監理數據，給金管會及央行各局處作監理分析使用，並規畫提供給參加人數據應用服務，協助業者作精準行銷及管理。

集保指出，年初已與票券公會合作，建置「票券市場管理資訊平台」（CRM），預計將在今年第四季上線，提供票券商分析票券市場多元資訊，協助業者拓展業務，進而促進票券市場發展。

林修銘表示，集保作為台灣資本市場大後台，擁有最多元豐富的市場數據，在後疫情時代將為主管機關與金融業者提供全方位數據分析服務，除能提升現有業務效率，更有助於探索黑天鵝或灰犀牛蹤跡，創造穩健金融環境，為金融市場帶來安心與信任。

(時報資訊)