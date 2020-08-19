賴清德副總統今天出席「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮」，強調這項展覽是全球第一檔且最大規模的實體製造展，也是全球工業4.0的重要平台，在疫情期間，政府短時間內與產業界共同合作，舉辦大規模的展覽，為明年、更遠的未來做超前部署。

賴清德致詞時表示，今年「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」是全球第一檔，且最大規模的實體製造展，特別在新冠肺炎流行期間，全球已超過2100萬人得到新冠肺炎，死亡人數超過76萬人，在這種狀況之下，臺灣能舉辦大規模的實體展，我們非常珍惜且高興，這是業界與政府共同努力所創造的成果。

他說，這項展覽也是全球工業4.0智慧製造與智慧服務的重要平台，除了產官學研各界共同參與、響應蔡總統的「5加2產業創新」政策，並且舉辦國際級論壇，展出內容更是精彩多元，包括智慧製造、工業自動化、智慧服務以及機器人等。

此外，今日也展出零組件、工具機等，展現出臺灣堅強的工業實力，以及ICT產業的科技能力，「我們應該要持續加油」。賴清德認為，今日展覽也代表另一層意義，就是在新冠肺炎期間，政府就在短時間內與產業界共同合作，舉辦大規模的展覽，為明年、更遠的未來做超前部署。

他強調，業界支持政府，政府也支持業界。2016年蔡英文總統上任之後，積極推動各項政策，其中在智慧機械化方面投入了新臺幣150億元，由經濟部跟科技部負責執行。臺灣機械產業從2017年開始，連3年產值都超過兆元，這就是我們共同努力的結果。

賴清德表示，為了因應地緣政治的變化、中美貿易衝突，再加上新冠肺炎疫情的影響、產業鏈重組的情況下，這幾年來，政府不斷改善臺灣投資環境，未來臺灣還要持續掌握先機，共同面對、共同合作。

他也舉今日報載臺南可成科技公司捨棄了40％營收，但接下來要轉向5G、人工智慧、機器人等領域為例，說明從舊時代轉型，走向新時代工業4.0，我們一定要處在正確的戰略位置。事實上，臺灣居於一個很好、也非常關鍵的戰略位置，不論是大型或小型企業，勢必要在工業4.0的時代借力使力。

賴清德期許業界與政府合作，大家共同努力，將臺灣打造為智慧國家，不僅有個人的智慧化服務、還有智慧家庭、智慧城市、智慧政府。展望未來，我們要一起將臺灣打造為智慧國家，提升國家競爭力，讓國人得到更好的生活品質。

(中時 )