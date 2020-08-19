30歲統一獅女球迷游姓女子，特地從台南騎車到花蓮看球賽，17日回程途中突然失聯，直到昨天晚間11時42分民眾報案，指出女子人車倒臥在台11線61.4公里處大排水溝內，警方到場後發現是失蹤的游女，且已明顯死亡，其車身刮痕及水溝壁擦撞痕跡吻合，排除他殺可能，究竟是自摔還是溺水死亡，詳細事故原因尚待檢察官釐清。

鳳林警分局表示，前天晚間23時42分，接獲附近居民報案，指出台11線61.4公里處大排水溝內發現一名女子人、車倒臥在內；港口派出所隨即到場處理，發現現場是深約3公尺、長度6.5公尺、寬度2.5公尺，底部有些許積水的大排水溝集水口。由於大排水溝與路面有一段落差，來往車輛看不清楚，行人須探頭才能看見。

而鳳林警分局前日接獲新北市警察局通報，一名游姓女子17日預計從花蓮騎乘125cc的普通重型機車回台南，在途中失聯，家人擔心因此通報協尋。經警方調閱監視器後，確認游女17日約上午10時50分，騎車經過台11線豐濱段石梯坪遊憩區附近後，就失去行蹤。

警方調查機車車號，發現此女正是8月17日失聯的游慧雯，救護車到場後，游女已明顯死亡未送醫，港口派出所立即拉起封鎖線，依程序通報偵查隊及鑑識單位到場蒐證。經現場經初步勘查並未發現有可疑跡證顯示，游女所駕機車及其本人無遭他車撞擊痕跡，或其他不法侵害，機車車身刮痕與現場水溝壁擦撞痕跡也吻合，無其他可疑之處。

鳳林分局副分局長陳明順表示，台11線道路車道狹窄，尚未拓寬，下雨等不良天候導致路面濕滑危險，呼籲用路人行駛本段道路，應減速慢行並依速限行駛，且注意道路二側，夜間行駛應依規定使用燈光，確實注意車前狀況才能避免危險；另駕駛人駕車應避免疲勞駕駛，才能快樂出門、平安回家。

(中時 )