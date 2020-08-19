美海軍研製新一代艦載戰機

歷經近10年時斷時續後，美國海軍終於成立新專案辦公室，與業者進行初步討論，默默著手研製將近20年來的第一款新型航母艦載機。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網18日報導，這項專案耗資數十億美元，打算從2030年代起，逐步取代F/A-18E/F「超级大黄蜂」（Super Hornet）和EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機。未來美方將迅速研發新型載人戰機，以研發航艦航空聯隊的作戰範圍，賦予核動力航母艦隊新意義。

儘管五角大廈面臨預算吃緊的窘境，但為了致力因應俄羅斯，還有中方在印太戰區的威脅，正嘗試轉採新防禦戰略。而美國海軍研發與採購助理部長戈伊茲（James F. Geurts）上周說，已針對「下世代空優」（Next Generation Air Dominance, NGAD）戰機成立了專案辦公室。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員柯拉克（Bryan Clark）指出，新一代艦載機仍有駕駛，並將融入許多F-35C戰機所具備的性能。不過，它的應用技術將會升級，航程也會加長。他指出，構想在於進一步發展同樣的戰力，將它們融入以21世紀為主題設計的戰機。這樣一來就能無縫接軌，徹底整合感測器輸入資訊，改善與駕駛互動的方式，並納入更多自動化作戰行動。

柯拉克指出，駕駛在操作新世代戰機時，比F-35更像在操控一台飛行電腦。

(中時新聞網)