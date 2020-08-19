世界排名前十大輪胎廠正新橡膠，董事長陳榮華今捐贈230萬，助衛福部彰化醫院購買設備，成立無障礙牙科門診。（吳建輝攝）

世界排名前十大輪胎廠正新橡膠，董事長陳榮華今捐贈230萬，助衛福部彰化醫院購買設備，成立無障礙牙科門診，讓身心障礙者可以在無障礙空間，安全的接受牙科診療，陳榮華表示，只是盡自己一點心力來回饋鄉里，希望能提升身障者的就醫環境。

陳榮華以「榮華悅茗」名義捐助，包含２台固定式治療台、１台行動是牙科治療椅，以及１台移動式治療，另外像是移動式吳影燈、活動是吸唾機、活動是洗牙機等等，都是為了因應不同身障人士所設計，方便他們使用。

彰化醫院院長謝文淮表示，身障者看牙科算是相當麻煩，行動不便者難以躺上診療床，因此就醫設備必須能移動因應不同身障者身形等，因此決定設立無障礙牙科門診，陳榮華董事長在之道他有想法後，馬上表達願意捐助設備，讓他相當感動。

陳榮華說，只要有關身體照護問題，都是到彰化醫院就診，在得知院長正在籌設無障礙牙科門診後，決定要給身障朋友一個友善的看診環境，因此提供捐助，希望南彰化的身障朋友，不用為了牙痛遠赴北彰甚至台中。

彰化醫院與彰化縣牙醫師公會合作無障礙牙科門診，每週一下午及週五上午由牙科主任金椿期看診、週三上午由牙醫師公會的醫師支援，一起為身障者的牙齒口腔問題服務。

(中時 )