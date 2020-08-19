在前總統柯林頓與卡特等多位民主黨大老力挺下，美國民主黨力展團結氣勢，經過各地代表在線上舉行全國代表大會中投票後，正式提名77歲的前副總統拜登代表民主黨挑戰74歲的總統川普，而他下周也將在白宮接受共和黨正式提名爭取連任。

民主黨在線上全國代表大會中，正式提名77歲的前副總統拜登代表民主黨參選總統大選。

據路透社報導指出，民主黨全國代表大會18日舉行第2天活動，在主題為「領導力至關重要」（Leadership Matters）的大會中，不僅資深民主黨成員的柯林頓（Bill Clinton）與卡特（Jimmy Carter）表達支持拜登，連共和黨籍前國務卿鮑威爾（Colin Powell）也都出現在大會上，力挺拜登挑戰川普。

柯林頓在預錄的影片中表示，當美國面臨新冠疫情來襲，白宮橢圓辦公室理當成為指揮中心，但現卻成為「暴風中心」，帶來的只有混亂；川普只有一件事情不會改變，就是他決心拒絕負責、絕對「甩鍋」到底，「責任永不在這」（The buck never stops here）。

柯林頓所引用的是前總統杜魯門（Harry S. Truman）的名言「責任到這裡為止」（The buck stops here）。

卡特也表示，拜登是當前美國正確的總統人選，他了解誠實與尊嚴是必要的特徵，「這決定了我們的視野與行動，不僅於此，這正是我們所需」。同樣力挺拜登的鮑威爾也說，如果拜登在白宮，你絕對不會懷疑他會與我們的朋友站在一起，並站在我們敵人面前，「他會相信我們的外交官與情報社群，他絕非會聽進讒言的獨裁者與暴君」。

拜登預定20日發表接受提名演說。競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）則是19日晚登場，前總統歐巴馬也是同日現身。

(中時新聞網)