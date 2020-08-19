國民黨立委陳玉珍原預定，明天帶立院內政委員會立委們赴東沙島考察，但今天卻傳出遭國防部、海委會以技術性干擾，臨時喊卡。對此，同黨立委葉毓蘭不滿表示，她對於海洋委員會17日才公布東沙島舉辦大學生體驗營照片，立委卻被擋，她質疑，學生可以去，為何立委就不行？對於部會這樣的理由，讓她覺得很可笑。

原來在前高雄市長韓國瑜被罷免前，就曾傳出國民黨立委陳玉珍有意協助韓，在5月28日協助登島，考察東沙島駐防情況，但後來因天氣因素，高雄當時連日豪雨，出訪只好作罷。

對於立委們規劃赴東沙島，登島考察、宣示中華民國南海主權，《TVBS新聞》今19日引述海委會說法，以作業審查時間不及，臨時喊卡。陳玉珍則回應，有按照正常時序送出申請。

對此，葉毓蘭今(19日)在臉書發文痛批，去東沙、或釣魚台海域去宣示主權，這個決定，一直到最近才有時間、有機會付諸實行。不料，從幾天前有民進黨立法委員訕笑藍委們是要去「偽出國」，葉毓蘭駁斥，其實，她早就去過東沙，不必去蹭這次的「偽出國」，幾個要出團去東沙的立委們還想盡辦法，要送平安、送關懷給前線的官兵。

葉毓蘭透漏，她個人買了100張台鐵的永保安康車票、陳玉珍委員從金門帶來風獅爺的平安吊飾、翁重鈞委員去南鯤鯓求了300個平安福袋、連溫玉霞委員也訂了20盒蛋黃酥，準備明天要帶到東沙給戍守前線的官兵。

但是這一切的善意，除了被惡意中傷抹黑外，今天已被國防部以「機密」、海委會以「作業不及」為由駁回。

葉毓蘭強調，可笑的是，前天海委會才公布大學生體驗營的照片，「2020東沙巡禮－海域安全及國家公園生態體驗營」今年七、八月辦了三梯次，每梯次16人，在東沙三天，第三梯次8/14-8/17，怎麼就沒有安全疑慮了？學生可以，立委就不行？

讓她更覺得可笑的是，過去五年立法院去了五次，「104、105、107年因為都由民進黨立委主導，所以作業都來得及，都沒有安全疑慮？」。

(中時新聞網)