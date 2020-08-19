新冠肺炎疫情恐在秋冬捲土重來，胸腔內科醫師表示，呼吸道的環境是疾病從輕症演變到重症的關鍵。瑞德西韋之所以無法產生效應，是因為只解決了病毒問題，但發炎情況卻沒有改善。新冠肺炎的治療比的是氣長，醫療體系不癱瘓就是面對秋冬疫情的關鍵。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙今受邀出席台大公衛新冠肺炎說明會。他表示，在胸腔科的角度，呼吸道的環境才是疾病從輕症到重症的關鍵，而鼻腔過敏、咽喉過敏、慢性氣喘、肺氣腫等都會對病情的控制造成影響。

周百謙表示，瑞德西韋之所以為無法產生效應，是因為解決的只有病毒，病毒清除後，有些人的發炎情況仍然沒有改善，氣管還是有痰液，肺泡還是被破壞，導致用藥後仍無法產生一定的效果。

在未來2個月，隨著流感季節來臨、氣溫改變，同時又有不可避免的境外移入情況下，新冠肺炎可能就會難以區分。在此之前，政府必須發展出更好的配套措施。

周百謙表示，壓力、疲勞都會導致T細胞功能下降，造成無法產生抗體，或過度反應的免疫失能現象。而T細胞是否能正常，撐過免疫時效，就需要足夠的支持療法，包括呼吸器支持療法、葉克膜、輸液等。新冠肺炎的治療比的是氣長，比的是氣長，醫療體系不能崩潰，才能對抗秋冬疫情。

(中時 )