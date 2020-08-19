巴西球星內馬（Neymar）今天帶領法甲巴黎聖日爾曼（PSG）以3比0完勝RB萊比錫，率先挺進歐冠決賽，但他在賽後與對方後衛哈斯騰柏格（Marcel Halstenberg）交換球衣，違反了歐足聯的新冠防疫規定，恐面臨隔離12天的處分，可能缺席歐冠決賽。

針對歐冠、歐霸復賽，歐足聯月初頒布了31頁的防疫規定，裡面特別提到為了避免感染，「建議球員賽後不要交換球衣。」但這條非強制性的規定，並沒有註明違規的罰則，只寫說可能根據歐足聯的紀律規章施以處分。

歐冠基於疫情考量，從8強起集中在里斯本打單淘汰賽，儘管交換球衣沒有明訂罰則，但月初《ESPN》就有報導提到這個足球比賽的傳統，在防疫考量之下可能換來12天隔離的處置。

問題是，PSG在5天後就要踢歐冠決賽，對手是明晨拜仁慕尼黑vs.里昂的勝方，PSG當然承受不了失去內馬的風險。這位轉會費1億9800萬歐元創世界紀錄的球星，對萊比錫之戰雖未進球但威脅十足，兩度射門打中門柱，也送出精彩的腳後跟妙傳，助攻狄馬利亞（Angel Di Maria）射入PSG的第2球。

內馬會遭到何種處分尚不可知，問題是他對這個動作的嚴重性毫無警覺，比賽結束雙方球員握手，他與哈斯騰柏格擁抱後很自然地開始脫下上衣，擔任球評的前英格蘭明星後衛費迪南（Rio Ferdinand）說：「一開始我以為他是無意的，看了重播之後…哇。」

(中時 )