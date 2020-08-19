兆勁(2444)力拚轉型，除穩固網通事業穩定貢獻，持續朝記憶體、高速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體再生晶圓及IC晶片設計等多角化業務拓展，董事長紀政孝表示，歷經1年多的轉型，兆勁將今年定位在收割年，下半年會比上半年明顯好轉，另外，在美中衝突持續加劇下，兆勁也將主要市場瞄準大陸。

紀政孝表示，兆勁歷經1年多的轉型，接手第一年虧損9300萬，但目前已經看到成效，兆勁將今年定位在收割年，儘管上半年有新冠肺炎衝擊，但7月單月獲利已經達1430萬，網通每個月則穩定貢獻約1.2億元營收，預計到明年1月都會維持這樣的規模，今年下半年會比上半年好，目前兆勁網通和半導體營收比重約2:7，兆勁也將主要市場設定在大陸。

全球遭逢冠肺炎衝擊，在全球電商與電競業務需求大幅增溫，以及遠端辦公與教學比例增加，進一步帶動家居型網路產品需求暢旺、以及推升雲端運算及資料中心需求，挹注兆勁網通事業良好業務接單環境，不僅如此，兆勁已成功陸續接獲歐洲、德國廠商大型網通產品訂單，且客戶持續追加訂單需求，目前竹南廠產能稼動率站穩高檔水準，並透過加班因應客戶訂單出貨仍呈現供不應求之情況。

在半導體產品上，兆勁也受惠大陸地區半導體產業、歐洲地區通訊設備及電信商伺服器等廠商之去美化的轉單效益，尤其，今年7月營收達1.65億元，改寫歷年同期次高水準，除既有網通事業出貨保持暢旺，再加上記憶體事業持續深化，也與全球最大的記憶體模組獨立生產商及供應商建立業務合作關係，並已正式跨入資料中心、雲端應用的Server Premier伺服器記憶體相關產品領域，同步帶動記憶體事業銷售月增加49％，挹注整體營運保持良好成長動能。

兆勁上半年營收7.41億元，稅前虧損1.2億元，上半年淨損1.08億元，上半年每股虧損1.07元，惟整體毛利率較去年同期的6.25%攀升至13.06%。

(時報資訊)