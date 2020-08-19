新北市消防局第一救災救護大隊在湳雅夜市設攤供民眾申請住警器。（新北市消防局第一救災救護大隊提供）

新北市消防局自2007年起推動裝設住宅用火災警報器，民眾除可攜帶身分證件至鄰近消防分隊申請領回自行安裝外，亦可線上申請，為更有效推廣，昨（18日）晚板橋、大觀消防分隊選在板橋區湳雅夜市，設攤接受現場免費申請，民眾申請踴躍，隊伍一度長達30公尺。

昨晚6時30分，經當地湳興里里長洪登賢協助，消防人員將攤位設在夜市人潮最多的社區大樓前廣場，除利用大聲公及電子螢幕吸引民眾目光外，也在臉書社團「我是板橋人」發布訊息，果真引起廣大迴響，3小時共計申請200顆住警器。

消防局第一救災救護大隊長陳志瑋表示，火災統計中以爐火烹調不慎高居住宅火災起火原因第1名，等到民眾發現時往往已經為時已晚，釀成災害，為了提前在火災發生初期就能防範，居住5樓以下公寓住宅、透天厝住宅，未曾申請裝設住警器者皆可申請，每一地址至多補助設置1顆，獨居長者、低收入戶及資源回收戶全面到府安裝。

第一救災救護大隊指出，8月26、27、28日將在板橋運動中心舉辦暑期兒童消防夏令營活動，當日上午8時至10時亦會設攤供民眾申請住警器，申請時需攜帶可證明身份證文件。

(中時 )