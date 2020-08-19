今天（19日）是農曆7月初一，正是鬼月「鬼門開」的第一天，據民俗說法，好兄弟們將開始到陽間透透氣，很多人只知道要祭拜好兄弟，卻不知道中元節其實是一年當中「補財庫」的最強吉日！易經財經專家陶文特別在《2020鼠年開財運賺大錢》一書中公開「生肖運勢大解析(國曆8/7～9/6)」，想招好運的朋友們不妨多多參考！

陶文老師表示，中元節（農曆7月15日）是「地官赦罪」的日子，除了拜拜、普渡、放水燈、消災解厄，也是一年一度最靈驗的補財庫日。最重要的是，要和土地公的坐騎「黑虎大將軍」換錢母。將換得的「錢母」分成三份，一份放在住家或辦公室的財庫位，一份存在銀行，一份用紅包袋包好後隨身攜帶，而這就是既簡單又管用的「補財庫法」。而12生肖當中，屬「虎」跟「豬」的朋友必須謹慎行事，看屋、賞屋等建議暫緩。

鬼門開是補財庫最強吉日 易經達人陶文曝2生肖要謹慎行事（圖／shutterstock）

【鼠】

農曆七月是傳統的鬼月，本月諸事不宜。不過對於老鼠而言，這卻是個難得的吉利月份，因為「歲祿吉星」和「本命三合星」，再加上「福祿星」照拂，心想事成的感覺容易上身。本月是「地官赦罪」的轉運月，拜拜祈福消災解厄，同時也心想事成。

【牛】

歲祿吉星照拂之月，再加上貴人星與龍德吉星併臨，即便是傳統的鬼月，依舊諸事皆宜。對於婚姻嫁娶，本月不宜。月犯白虎星，建議捲起袖子捐出熱血，一紅化九災。本月投資運勢頗佳，行商買賣與業務行銷值得努力。愛情運勢女優於男。

【虎】【宜謹慎／血光災厄】

詭異的七月，卻也是慈祥的孝親月，本月拜拜祈福可，重要吉事的執行不可。本命六沖之月，凡事謹慎為先。「驛馬星」不平穩的本月，交通安全宜多用心。捲起袖子捐出熱血，可望化解血光災厄。女士們宜細心面對愛情，需要多瞭解對象背景。

【兔】

傳統的七月，社會氣氛轉趨謹慎，感恩的心可化解許多畏懼。本月雖然很少人進行婚姻嫁娶之事，不過「正緣星」氣勢頗為明顯，愛情運勢容易如意順遂，但女士們還是需要留意別誤踩地雷。事業運勢頗佳，據理力爭，當仁不讓。

【龍】

「歲祿吉星」主事的本月，本來就是諸事皆宜。再加上龍族們的「三合吉星」和「文昌星」併臨，這是個值得「大幹一場」之月。有理想，有夢想，就該實現它，而這就是絕佳落實的月份。男士們面對愛情宜謹慎，避免誤踩地雷為先。

【蛇】

傳統的七月，自然會以謹慎的心情面對。好兄弟的部分，行禮如儀，尊重就好。由於「六合吉星」照拂，對蛇族而言，這是吉利的月份。財利運勢亦佳，順勢執行納財，見好便收，莫貪為宜。人的事務宜設妥防火牆，可免池魚之殃。

【馬】

傳統七月，卻是「歲祿星」職事的月份。本月尊重傳統，心存善念即可，其餘事務順勢為佳。職場事務值得用心用力，本月的付出容易獲得肯定。財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷有利可圖。健康星磁場不佳，請勿疲勞駕駛。

【羊】

傳統的七月，詭異的七月，諸事不宜的說法是值得尊重的。雖然「太陽」與「紅鸞」雙星併臨，婚姻嫁娶之事還是避之為宜。即便如此，女士們面對美麗的邂逅，仍舊值得期待與運作。財利運勢頗佳，投資求財值得積極運作。

【猴】

「五鬼小人星」主事的本月，重要吉事另擇他月為宜。尤其是人生重大吉事婚姻，更是需要迴避。不過這是「本命月」，許多事情還是容易由自己掌握，因此調整自己的思維，世界將會隨之改變。本月宜謹慎理財，因為劫財星氣盛。

【雞】

傳統的七月，總是布滿著神秘的氣氛，重要吉事尊重傳統，另擇他月再說為佳。劫財星在暗中使勁，這個月宜謹慎理財，投資求財見好便收。職場上抱持學習的心態，容易發掘開創財源的機會。男士們的愛情運作，宜提防誤踩地雷。

【狗】

文昌星和驛馬星併臨的本月，按理說應該是諸事皆宜。事實上也是如此，歲祿吉星和太歲三合星的照拂，大環境的確十分吉利。不過對於狗族們而言，可別讓這樣的吉利磁場給蒙蔽了，因為官司口舌星啟動，這是個應謹言慎行的月份。

【豬】【宜謹慎／看屋、賞屋，簽約先緩緩】

傳統七月，鬼影幢幢，諸事不宜是整體社會的認知，還是寧可信其有地順應民情為宜。這是個現實和理想出現矛盾的月份，機會出現了，不過來自於內在的聲音卻是保守的。「歲祿吉星」照拂，本月大利成家立業，看屋、賞屋，簽約則在節後再說。

(運勢)