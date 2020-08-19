台中525路公車開通，台中市副市長陳子敬（左四）、立委楊瓊瓔（右三）及多位里長均出席通車典禮。（王文吉攝）

台中525路公車開通，台中市副市長陳子敬、立委楊瓊瓔及多位里長均出席通車典禮。（王文吉攝）

台中市政府19日宣布525路「台中刑務所演武場-社口」開通，路線串聯大雅區民生路、水湳經貿園區、中國醫藥大學水湳校區及校本部、捷運文心中清站及台中車站等。副市長陳子敬表示，未來水湳經貿園區的中台灣電影中心、綠美圖等建設啟用，將能帶動另一波運量。

中國醫藥大學將於暑假後啟用座落於水湳經貿園區內的水湳校區，未來將有多期擴充規劃，進駐的師生及就診病患、家屬將有可觀的交通需求。台中市副市長陳子敬、立委楊瓊瓔、交通局長葉昭甫、中鹿客運總經理李銘淦與多位里長均出席525路公車通車典禮。

陳子敬表示，525路串聯大雅、神岡及中清路沿線，強化大雅區民生路段，配合中國醫藥大學水湳校區師生進駐，提供水湳經貿園區大眾運輸服務，更配合先前初勘通過的捷運綠線，行經捷運文心中清站，提供捷運轉乘服務，促進台中交通更便捷。

楊瓊瓔也說明，大雅區民生路沿線的公車班次較少，但大雅、神岡人口多，往返市區交通需求多，她擔任副市長期間，強力建議重視原縣、市區間的大眾運輸發展，感謝市府持續推動，促成525路通車，公車設計採低底盤規劃，方便長輩上下公車，真的好貼心。

葉昭甫指出，525路公車方便捷運或台鐵轉乘前往中國醫藥大學、水湳經貿園區等。另外，由中鹿客運接手的229路，依路線性質變更編號為529路「豐原東站-朝馬」也正式通車，調整原廣福路段改直行中清路、黎明路，原僅平日行駛，也調整假日提供服務。

(中時 )