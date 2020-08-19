主人表示因為怕兔子熱，所以電扇幾乎不關，可能風扇過熱導致起火。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣埔心鄉今天清晨一間鐵皮工廠發生火警，警消獲報到場發現濃煙火舌四竄，隨即拉起水線搶救，警消表示，初步調查起火地點靠近廠房主人飼養兔子的籠子旁，主人表示因為怕兔子熱，所以電扇幾乎不關，可能風扇過熱導致起火；這起火警一共燒毀廠房約25平方公尺，所幸無人傷亡，只有主人的兔子焦黑死亡。

彰化縣埔心鄉柳橋東路一家塑膠工廠，19日清晨5點突然起火，彰化縣消防局一共出動6個分隊前往搶救，由於塑膠工廠是鐵皮建物，持續悶燒火勢猛烈，共派遣14輛消防車及消防人員31人，火勢約半小時就獲得控制。

彰化消防局第３大隊長施順仁表示，初步調查起火地點應該是在主人所飼養的兔龍旁電扇，在該店扇上有發現短路爆炸的痕跡，主人也坦承因為怕兔子熱，所以長時間開電扇給兔子吹，沒想到發生這種憾事，相當無奈，但所幸這場火警並沒有造成人員傷亡，但詳細的起火原因，還是有待火調人員調查釐清。

(中時 )